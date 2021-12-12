Babası tarafından dövülen Cihan bebeğe, protokol üyelerinden ziyaret

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler, tutuklanarak cezaevine konulan babası tarafından dövülen Cihan bebeği ziyaret etti.

Fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra devlet korumasına alınan Cihan bebek, daha sonra anne Semra Göç'e teslim edildi. Olayın ardından gözaltına alınan baba Yunus Göç tutuklanırken, hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de annesiyle kalan Cihan bebeğin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve herhangi bir probleminin bulunmadığını ifade etti.