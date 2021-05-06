Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

Kütahya'nın Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapması nedeniyle köye gelemeyen Uzman Çavuş İhsan Altıntaş'ın oğlu Ali Bartu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kütahya'nın Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapması nedeniyle köye gelemeyen Uzman Çavuş İhsan Altıntaş'ın oğlu Ali Bartu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Uzman Jandarma Çavuş İhsan Altıntaş, Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde dedesi ile birlikte kalan 6 yaşındaki oğlu Ali Bartu'nun doğum gününe görevi nedeniyle gelemediği için Domaniç Kaymakamlığından yardım istedi. Altıntaş'ın isteğinin yerine getirilmesi için Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in talimatlarıyla, Domaniç İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Bilal Çetin, yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Ali Bartu'nun yaşadığı Aksu köyündeki eve gitti. Annesi Gonca Altıntaş ile kapıyı açan Ali Bartu, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra Ali Bartu, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip hediyelerini aldı. Sürpriz karşısında duygulanan anne Altıntaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma ailesinden oldukları için gurur duyduklarını belirten Gonca Altıntaş, "İyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olan Jandarmamıza teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı