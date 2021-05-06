Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapması nedeniyle köye gelemeyen Uzman Çavuş İhsan Altıntaş'ın oğlu Ali Bartu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kütahya'nın Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapması nedeniyle köye gelemeyen Uzman Çavuş İhsan Altıntaş'ın oğlu Ali Bartu'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Uzman Jandarma Çavuş İhsan Altıntaş, Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde dedesi ile birlikte kalan 6 yaşındaki oğlu Ali Bartu'nun doğum gününe görevi nedeniyle gelemediği için Domaniç Kaymakamlığından yardım istedi. Altıntaş'ın isteğinin yerine getirilmesi için Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in talimatlarıyla, Domaniç İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Bilal Çetin, yaptırdığı doğum günü pastasını alıp küçük Ali Bartu'nun yaşadığı Aksu köyündeki eve gitti. Annesi Gonca Altıntaş ile kapıyı açan Ali Bartu, karşısında jandarmayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra Ali Bartu, doğum günü pastasındaki mumları üfleyip hediyelerini aldı. Sürpriz karşısında duygulanan anne Altıntaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma ailesinden oldukları için gurur duyduklarını belirten Gonca Altıntaş, "İyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olan Jandarmamıza teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu olduk" dedi. - KÜTAHYA

Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi
Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
8 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama
Banu Ilıcalı'dan eşi Efe Ceyhun'un doğum gününe romantik kutlama
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Babası Şırnak'ta asker olan çocuğa jandarmadan doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:46:13. #1.14#

title