Babası, Aslışah Alkoçlar'a 350 Bin Liralık Cip Aldı
Aslışah Alkoçlar'ın test sürüşünde çok beğendiği lüks cipi babası Ender Alkoçlar 350 bin lira ödeyerek satın alıp kızına hediye etti.
Aslışah Alkoçlar otomobilini yeniledi, babasının hediye ettiği Wrangler Rubicon cipiyle İstanbul trafiğine karıştı.
BABASI SÜRPRİZ YAPTI
Aslışah Alkoçlar, önceki gün yeni cipiyle Bebek'te objektife takıldı. Bir otomobil bayiinin test sürüşü teklif ettiği genç kızın aracı çok sevdiği, babası Ender Alkoçlar'ın da bunun üzerine sürpriz yapıp cipi onun adına satın aldığı öğrenildi.
CİDDİ BİR İNDİRİM YAPTILAR
Ender Alkoçlar'ın, ciddi bir indirim sonrası bu otomobil için 350 bin lira ödediği de gelen haberler arasında.
Aslışah, yeni oyuncağıyla böyle görüntülendi;