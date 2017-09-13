"Babanın Göğüsleri Daha Büyük" Yorumuna, Hamdi Alkan'ın Kızından Videolu Cevap

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan daha önce silikon taktırtmak istemişti ancak babasından onay çıkmamıştı. Takipçilerinin yorumuna çıldıran Zeynep sosyal medya hesabından yanıt verdi

BABASI ESTETİĞE İZİN VERMEMİŞTİ

Seksi pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşan Zeynep'e bir defasında "Göğüslerin nerede?" yorumu yapılmıştı. Hamdi Alkan'ın oyuncu olmaya hazırlanan kızı Zeynep ise bunun üzerine silikon yaptırmaya karar vermişti. Zeynep'in bu isteğine babasından onay çıkmamıştı.

"BABANIN GÖĞÜSLERİ SENDEN BÜYÜK"

Zeynep Alkan, "Babanın göğüsleri senden büyük" diyenlere sosyal medya hesabından paylştığı video ile yanıt verdi.