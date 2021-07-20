Babanın en acı bayramı
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Babanın en acı bayramı

Babanın en acı bayramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundan babası tarafından alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundan babası tarafından alındı. Kızının tabutuna bakan acılı baba Kurban Bayramında en büyük acıyı yaşadı.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. Aramasına rağmen torununu bulamayan babaanne ve komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından polis ve arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yaptı. Küçük Ecrin'in seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden değerlendirilerek balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi. İkinci gün devam eden aramalarda gündüzde bir ize ulaşılamadı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Dün akşam saatlerinde Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalara ağırlık verildi. Gece saat 22. 00 sıralarında Ecrin'in cansız bedeni bölgede arama çalışmalarını sürdüren vatandaşlar tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ecrin Keskin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Acı haberle yıkılan aile sabah saatlerinde morga geldi. Kurban Bayram'ında acıların en büyüğünü yaşayan baba, kızının tabutunun cenaze aracına konuluşu esnasında gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızın cenazesinin cenaze işlemlerinin ardından Serik'te toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı
Babanın en acı bayramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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