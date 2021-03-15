Babamın Kemanı ekibi sete çıktı
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Babamın Kemanı ekibi sete çıktı

15.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:23
Babamın Kemanı ekibi sete çıktı

BKM yapımı filmin setinden ilk kare sosyal medyada paylaşıldı.

BKM yapımı filmin setinden ilk kare sosyal medyada paylaşıldı. Belçim Bilgin, yakın dostu Ayfer Dönmez, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ve filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ile çektiği kareyi Instagram hesabında yayınladı: "Kız kardeşle set bir başkaymış. Babamın Kemanı için toplaştık. Güzel şeyler hazırlıyoruz."

Belçim Bilgin, Ayfer Dönmez ve Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Kaynak: Hürriyet

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