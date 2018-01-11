'Babamın Günahları' İlk Bölümüyle İzleyiciye Duygu Dolu Anlar Yaşattı!

Ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşatan dizide baba-kızın hikayesi herkesi derinden etkiledi.

Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi isimlerden oluşan yıldız oyuncu kadrosuna sahip 'Babamın Günahları', dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yapımcılığını ANS Prodüksiyon'un üstlendiği, usta yönetmen ve yapımcı Abdullah Oğuz'un yıllar sonra yeniden yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

Kadir Doğulu'nun hayat verdiği Ozan'ın; Melisa Sözen'in canlandırdığı, geçmişte ayrılmak zorunda kaldığı büyük aşkı Yeşim'den yaşam mücadelesi veren bir kızı olduğunu öğrenmesiyle başlayan hikayede, baba ile kızın buluşma anı ekran başındakileri derinden etkiledi. Sosyal medyada pek çok yorumun paylaşıldığı sahnede çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi, performansıyla izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kadir Doğulu ve Melisa Sözen ise uyumlarıyla ekran başındakilerin beğenisini kazandı.

'BABAMIN GÜNAHLARI' EKİBİ, İLK BÖLÜMÜ BİRLİKTE İZLEDİ!

'Babamın Günahları' dizisinin oyuncuları ve ekibi, ilk bölümü özel bir mekanda birlikte izlediler. 'Dilek Taşı'nın çaldığı sahnede şarkıya eşlik eden ekip, bölümün sona ermesiyle birbirlerini dakikalarca alkışlayarak tebrik etti. Gecede, tüm oyuncular objektif karşısına geçerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun kaleme aldığı 'Babamın Günahları'nın yeni bölümü 17 Ocak Çarşamba saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek.