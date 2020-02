Babamın Ceketi filmi konusu nedir? Babamın Ceketi oyuncuları ve Babamın Ceketi öazeti!

27.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:26

Babamın Ceketi filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Babamın Ceketi filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Ceketi konusu nedir, Babamın Ceketi oyuncuları kimler ve Babamın Ceketi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAMIN CEKETİ FİLMİNİN ÖZETİ

Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat'ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu sırada Aslıhan'ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan'ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir. Fakat bunun için Ferhat'ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu süreçte Ferhat'ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim'dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim şimdi de ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin'in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.

"Babamın Ceketi" filminin yönetmen koltuğunda Mandıra Filozofu, Yengen ve Şengen, Yaşamak Güzel Şey gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı oturuyor. Oyuncu kadrosunda Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu gibi isimlerin de yer aldığı filmin senaryosunda da Saçıntı'nın imzası var.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Elif Nur Kerkük, Erkan Can, Ayşen Gruda

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2018 (99 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ekim 2018 Cuma

Senaryo: Müfit Can Saçıntı