Babam ve Oğlum'un Deniz'i Ege Tanman Son Haliyle Herkesi Şaşırttı

Babam ve Oğlum filminde canlandırdığı Deniz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ege Tanman, son haliyle herkesi şaşırttı.

"ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Instagram hesabı üzerinden Çağan Irmak'la fotoğrafını paylaşan Ege Tanman eski günleri yad etti. Tanman paylaşımına, "Yıllar sonra Bizi Hatırla filminin Bursa gösteriminde karşılaştık Çağan Abi ile. Çok özlemişim. Yine bir Çağan Irmak klasiği geldi arkadaşlar." notunu ekledi.

"EŞİMİN İLK KEZ AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Tanman'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Tanman'ın bir takipçisi paylaşıma, "Sizi izlerken nasılda ağlamıştık. Hiç unutmuyorum eşimin ilk kez orada ağladığını gördüm." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kızım hala Bez Bebek dizisinde sizi izliyor. Çok seviyoruz sizi." yorumunu yaptı.