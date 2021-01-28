Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?
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Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?

28.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:25
Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?

Kanal D'de yayın hayatına başlayan komedi dizisi Babam Çok Değişti neden final yapıyor. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D, Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Peki, Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor?

Kanal D'de yayın hayatına başlayan komedi dizisi Babam Çok Değişti neden final yapıyor. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D,Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisinin 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. Peki, Babam Çok Değişti neden final yapıyor? Babam Çok Değişti neden bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Alev Alev, Mucize Doktor, Sol Yanım, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı yapımlarla aynı gün yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi, reyting yarışında yenik düştü. Reytinglerde istenilen seviyeye çıkamayan Babam Çok Değişti dizisinin bundan dolayı final kararı aldığı belirtiliyor.

Babam Çok Değişti dizisi, Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu, Salih Kalyon ve Melek Baykal gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Babam Çok Değişti dizisi 28 Ocak Perşembe günü (bugün)yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİNİN KONUSU

Babam Çok Değişti'nin değişen konusunun ardından; Mehmet Ali'nin ilk aşkının seneler sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırmıştı. Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görür görmez büyük bir korku yaşamıştı. Çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemişti.

Mehmet Ali, Deniz'i, başta eşi Aslı ve annesi Arife olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Birçok yalanlar söyleyen Mehmet Ali, ağabeyi Rıfkı'nın başını büyük bir belaya sokarken, Deniz'in seneler sonra neden çıkıp geldiğini bir türlü öğrenemez. Bunların dışında Damla, Hulusi'nin dedesi Kerami'yle dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin bugünü unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25. yılında nikah tazeleyecektir...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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