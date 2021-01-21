Babam Çok Değişti dizisi 'Hulusi' kimdir? Ayhan Taş kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Hulusi karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Hulusi kimdir, gerçek adı nedir? Ayhan Taş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Hulusi karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan Babam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Hulusi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hulusi (Ayhan Taş) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Hulusi (Ayhan Taş) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ HULUSİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Hulusi karakterini "Ayhan Taş" canlandırmaktadır.

AYHAN TAŞ KİMDİR?

Ayhan Taş (25 Haziran 1971, Adana), Türk oyuncu.

İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Ayhan Taş, tiyatrodan önce 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM'de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

1997 yılında tiyatroya başladı ve Arayış Tiyatro Topluluğu bünyesinde Melih Cevdet Anday'ın İçerdekiler adlı oyununda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Ertesi yıl Prof.Dr Sevinç Sokullu önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı. 2001 yılında önce Doç.Dr Tülin Sağlam önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı daha sonra önceden arkadaşı olan Yiğit Arı ve DTCF Tiyatro Bölümü'nde tanıştığı 4 arkadaşıyla beraber Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi'nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Bu grup daha sonra İstanbul'a taşındı. Bu grupla beraber Türkiye'ye Tiyatro Sporunu getirdi. Gösteriler yaparak herkesin beğenisini kazandı. Hala grupla beraber İstanbul'da Hayalhane'de gösterilerine devam etmektedir. Ayrıca Fox'ta yayınlanan Anında Görüntü Show isimli televizyon programıyla Doğaçlama Tiyatroyu ekranlara taşımıştır. Kardeş Payı adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırmıştır.