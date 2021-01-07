Babam Çok Değişti 1. bölüm ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti konusu ne, oyuncuları kimler? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan İyi Aile Babası dizisinin adı Babam Çok Değişti oldu. Başrollerinde Melek Baykal, Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu'nun bulunduğu dizinin isim değiştirmesinin ardından hikayesi de değişti mi merak ediliyor. Peki, Babam Çok Değişti 1. bölüm ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı!

Yeni ismiyle Babam Çok Değişti, 7 Ocak Perşembe günü yeni adıyla ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin senaryosunu yazan Birol Güven, hikayesinde de değişiklikler yapılacağına dair sinyaller verdi. Bunun ardından seyirciler, Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Babam Çok Değişti konusu ne, oyuncuları kimler? gibi detayları merak etmeye başladı. İşte detaylar...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babam Çok Değişti dizisi yeni bölümleri her hafta Perşembe günleri saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İyi Aile Babası, yeni adıyla Babam Çok Değişti dizisi Pamuk ailesinin komik aile komedisini anlatıyor. Babam Çok Değişti'nin yeni bölümümün özeti ise şöyle; Mehmet Ali'nin ilk aşkının yıllar sonra çıkıp gelmesi ortalığı karıştırır! Mehmet Ali, ilk aşkı Deniz'i karşısında görünce büyük bir korku yaşar, çünkü Aslı'ya bu konuda yalan söylemiştir! Mehmet Ali Deniz'i, başta annesi Arife ve eşi Aslı olmak üzere tüm ailesinden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. Yalan üstüne yalan söyleyen Mehmet Ali, abisi Rıfkı'nın başını büyük bir derde sokarken, Deniz'in yıllardan sonra neden çıkıp geldiği merak konusudur. Öte yandan Damla Hulusi'nin, dedesi Kerami ile dostluğunu hiç samimi bulmaz ve Hulusi'ye güvenmez. Hulusi, Kerami ile dostluk kurmaya çalışırken aslında çok başka bir şeyin peşindedir. Hulusi'nin asıl amacı nedir?

Oğulcan başına geleceklerden habersiz arkadaşlarını eve davet eder. Oğulcan'ın başına öyle bir şey gelir ki, Oğulcan hayatının en unutulmaz gecesini yaşar. Tüm bunlar olurken Yağmur'u, sevgilisi Emre ile ilgili öğrendiği bir kötü bir bilgi şoke eder!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI KİMLERDİR?