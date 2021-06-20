Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar
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Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar

Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Güngören Belediyesi'nin Babalar Gününe özel düzenlediği potanın kralı yarışmasında çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de babaları için hazırlanan çekleri kaptı.

Güngören Belediyesi'nin Babalar Gününe özel düzenlediği potanın kralı yarışmasında çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de babaları için hazırlanan çekleri kaptı.

Güngören Belediyesi'nin düzenlediği Babalar Günü etkinliğine katılan çocuklar ve aileler spor komplesinde doyasıya eğlendiler. Potanın Kralı adlı atış yarışmasıyla eğlenen çocuklar ve babalar, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in sürpriz ziyareti ile daha da mutlu oldular. Başkan Demir ile atış yarışı yapan çocuklar sürpriz hediyeleri kaptı. Potanın Kralı yarışında babaları için sayı yarışına giren çocuklar yaş gruplarına göre kategorilendirildikten sonra birinci olanlara hediye çekleri dağıtıldı. Programa katılan tüm babalar ve çocuklara da sürpriz hediyeler takdim edildi.

"Sayı yarışında dişli rakiplerim çıktı"

Programda çocuklar ile sayı yarışını kaybeden Başkan Demir, "Çocuklarımızın bu anlamlı günde mutluluklarını paylaşmak amacıyla yanlarında olmak istedim. Sayı yarışında dişli rakiplerim çıktı. En güzel günlerin onların olması dileği ile tüm babaların Babalar Gününü kutlarım" dedi. - İSTANBUL

Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar
Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar
Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar
Babaları için yarıştılar, hediye çeklerini kaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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