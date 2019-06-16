Babalar Günü'nde babasını toprağa verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden vardiya formeni Hasan Akbaş'ın cenazesi defnedildi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 1 Haziran'da, 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastaneden sevk edildiği Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yaşamını yitiren vardiya formeni Akbaş'ın (46) cenazesi ilçeye getirdi.

Akbaş için Erdemir'e ait Göztepe Hastanesi önünde tören düzenlendi. Babasına doku nakli için askerden izinli gelen Muhammed Akbaş da tören alanına sedyeyle getirildi. Babalar Günü'nde babasını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan Akbaş, törenin ardından Göztepe Hastanesine götürüldü.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Sadece demir çelik camiası değil, Ereğli halkı da büyük bir keder ve üzüntü içerisindedir. Ereğli ekonomisi için çeliğe hayat vermek, ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek için canıyla kanıyla savaş veren arkadaşlarımızdan birini kaybetmenin üzüntüsü bizleri daha da derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.

Posbıyık, vatani görevini yaptığı sırada babasının iş kazası geçirmesi sonucu doku nakli için birliğinden izinli gelen Muhammed Akbaş'ın, Babalar Günü'nde daha büyük acı yaşadığını dile getirerek, başsağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Hasan Akbaş'ın cenazesi, ilçeye bağlı Ova köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

- Erdemir'den başsağlığı mesajı

Öte yandan Erdemir'in Akbaş için yayımladığı başsağlığı mesajında, "1 Haziran Cumartesi günü Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda gerçekleşen kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olay

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda 1 Haziran'da, 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıkmış, fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Yangında vardiya formeni Hasan Akbaş'ın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken mühendis Koray Oktay ise hafif yaralanmıştı.

Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alınmış, yaralılardan Akbaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: AA