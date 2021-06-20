'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
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'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü

'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında Halit Gençoğlu (45) hayatını kaybetti, İ.M. ile G.M. yaralandı.

HATAY'da otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında Halit Gençoğlu (45) hayatını kaybetti, İ.M. ile G.M. yaralandı. Babalar Günü'nde babasının yaşamını yitirdiğini öğrenince kaza yerine giden Mehmet Gençoğlu (23), "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Antakya-Reyhanlı Karayolu'unda meydana geldi. Reyhanlı istikametine seyir halinde olan Halit Gençoğlu yönetimindeki 31 ZF 321 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkınca karşı şeride geçip İ. Mansuroğlu yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden çıkarttığı sürücü Halit Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyondaki yaralılar İ.M. ile yanındaki G.M. ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKazayı haber alan Halit Gençoğlu'nun oğlu Mehmet Gençoğlu (23) olay yerine geldi. Mehmet Gençoğlu, babasının hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirip, "Babam nerede?" diyerek gözyaşı döktü. Acılı genci kaza yerinde bulunan polis ekipleri sakinleştirdi.GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİKazada hayatını kaybeden Halit Gençoğlu, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mahalle Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gençoğlu'nun ayakkabı imalatçısı olarak çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan İ.M. ile G.M. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü
'Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede ?' diye gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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