Babaevinin önünde havaya ateş açan kardeşler gözaltına alındı
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Babaevinin önünde havaya ateş açan kardeşler gözaltına alındı

06.12.2020 01:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 02:00
Babaevinin önünde havaya ateş açan kardeşler gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tartıştıkları babalarının oturduğu mahallede havaya ateş açıp kaçan iki kardeş, gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tartıştıkları babalarının oturduğu mahallede havaya ateş açıp kaçan iki kardeş, gözaltına alındı.

Fevziçakmak Mahallesi Olgun sokakta, kardeşler E.D. ile M.D, babaları H.D. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından E.D. kardeşi M.D. ile babaevinin önünde pompalı tüfekle havaya ateş açıp olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada kardeşler kaçtıkları araçla olay yerine tekrar geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen E.D. bagajdaki silahı almaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan iki kardeşe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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