Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Babaeski ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Oğuzhan Velioğlu idaresindeki 06 CGH 521 plakalı otomobil ile Bülent Öztürk'ün kullandığı 34 YB 2616 plakalı otomobil, TEM otoyolu Babaeski gişeleri mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ve Onur Şen ile araçta sıkışan Emin (12), Sevinç (34) ve Neziha Öztürk yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli-İstanbul kara yolunda kaza nedeniyle bir süre ulaşım aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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