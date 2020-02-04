Babadan oğula Karagöz ve Hacivat sanatı

04.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:20

Bursa'da 700 yıl önce doğan ve kültür mirası haline gelen Karagöz ve Hacivat oyunu sanatçısı Nevzat Çiftçi, yeni çırağı Ozan'a Karagöz'ü öğretiyor. 6 yaşındaki Ozan şimdilik perdenin arkasında babasının yanında tef çalarak ona eşlik ediyor.



Karagöz ve Hacivat sanatçısı Nevzat Çiftçi bu sanatın gelecek nesillere başarılı bir şekilde aktarılması için bir çok kişiyi çıraklıktan başlatarak eğitmişti. 6 yaşındaki oğlu Ozan'ın 3-4 yaşlarındayken Karagöz'e ilgi duyduğunu fark eden Çiftçi, onu da perde arkasında yanına alarak eğitti. Şimdilik tef çalarak babasına yardım eden Ozan'ın ilerleyen yaşlarda Karagöz sanatçısı olarak göreceğine inanan Çiftçi, "aragöz ile Hacivat'ın Bursa efsanesi yaklaşık 700 yıllıktır. Bu hikayede Karagöz ve Hacivat'ı canlandıran hayalilerin hep birer yardımcısı vardır. Arkasından gelen çırakları vardır. Aslında bu alaylıdır ve alaylı olarak yetişir Karagözcüler. Biz bununla ilgili Karagöz'ün de devlet konservatuvarların da oyunculuk bölümünde seçmeli ders olması için yazı yazmıştık böyle bir isteğimiz de oldu. Yine bu isteğimizi tekrar ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir çocuk içinde Karagöz sevdası olduğu zaman yedi yaşında da olsa beş yaşında da olsa hala bazen şöyle oluyor. Beni Türkiye'nin bazı yerlerinden arıyorlar ve bana ' 3 yaşında çocuğumuz var Karagöz'ü çok seviyor ulaşamıyoruz bize yardımcı olun diye istekleri oluyor. Yanımdaki ufaklıktan daha iyi anlıyorum o da öyle 3-4 yaşında Karagöz'e başladı. Karagöz'e başladı derken Karagöz ile ilgilenmekte. Çocuklar kendini anlamaya başlayınca Karagöz'ü de anlamaya başlıyor. Aslında bizim büyüklerin anlamadığı bir çok şeyi onlar anlıyorlar ve onlar eğleniyorlar. Birçok çırak yetiştirdik, ama son çırağımız Ozan. O da 6 yaşında başladı bakalım ileride daha da iyi olacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA