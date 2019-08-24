Babacan Pesenkurdu, Foça kitap günlerine katıldı
Kitap günleri kapsamında dün akşam, Şair-Yazar Babacan Pesenkurdu, müzikli şiir dinletisini sundu. Babacan Pesenkurdu'na sahnede eşi Yeliz Pesenkurdu eşlik etti.
24.08.2019 14:07
Foça Kitap Günleri, söyleşiler, şiir dinletileri ve imza günleriyle sürüyor.
Yazar Gülcan Erdem, Beşkapılar Kalesi Foça Kitap Günleri alanında 'Mübadil Oldum' ve 'Ayrılık Olmasaydı' isimli kitaplarını imzaladı.
Foça Kitap Günleri kapsamında bugün saat 20.00'de, Beşkapılar Kalesi Foça Kitap Günleri alanında Şükrü Erbaş söyleşisi ve imza günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: Bültenler