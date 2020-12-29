Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. 28 Şubat dönemine de değinen Babacan, ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için üç kez okuldan uzaklaştırıldığını gözyaşları içinde anlattı.

Ali Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi, 1. Olağan Kongresi'ni bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"28 Şubat döneminde ODTÜ'de okuyan kız kardeşim başını örttüğü için üç defa okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Benim siyasete girmemin nedeni bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı. Bir daha kimse bu yasağı getirmeye cüret edemez.

"EZİLMENİN NE OLDUĞUNU BİLEN BAŞKASINI EZMEZ"

Geçmişte ezilenler, başkalarını ezmeye başladı. Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen başkasını ezmez. Hazine'nin borcu son iki yılda tam ikiye katlandı. Yazık günah değil mi? Bu kadar mı kıymetli bu koltuk? Beka beka diyorlar. Bir kişinin bekası bu. Memleketinin bekasını düşünen iki yılda bu borcu böyle katlamaz.

"UTANMASALAR PARTİLERE DE KAYYUM ATAYACAKLAR"

Belediyelere tek tek kayyum atıyorlar, derneklere de kayyum atamanın önünü açıyorlar. Utanmasalar siyasi partilere de kayyum atamaya kalkacaklar. Eğitim deyince okul binası, hastane deyince hastane inşaatı geliyor akıllarına! Kafa başka yerde."