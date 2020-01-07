Babacan'ın ofisi Çölaşan'ın iddialarını yalanladı

07.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:31

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın birkaç yıl önce "Ankara'dan Libya'ya bavullar içerisinde 300 milyon dolar para gönderildiği" yönündeki iddiaya, yeni parti kurma girişimlerinde son aşamaya gelmiş olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'dan yanıt gecikmedi.



Çölaşan yazısında, Ali Babacan'ın, bavullarla para gönderildiğinin ortaya çıkması üzerine vaktiyle açıklama yaptığını, "Biz Libya'daki yeni yönetime üç ayrı seferde 100 milyon dolar gönderme sözü verdik. Aslında paranın hepsini bir seferde istediler ama ben uçak düşer müşer diye vermedim" sözlerini de yazısına taşımıştı. Euronews.com'da Görüntüle