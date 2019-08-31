Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama

31.08.2019 14:11

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan ve çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın yeni partide eski HDP'li iki ismi kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Altan Tan ve Ufuk Uras konu hakkında yaptıkları açıklamalarda iddiaları yalanladı.

ALTAN TAN İDDİALARI YALANLADI

HDP'nin eski milletvekillerinden Altan Tan'ın yeni parti kuracak olan Ali Babacan ile herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.

HDP'de üç dönem milletvekilliği yapan Altan Tan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı olmuştu.

Altan Tan

UFUK URAS: 10 YILI AŞKIN SÜREDİR BABACAN İLE GÖRÜŞMEDİM

Yeni Akit'in haberine göre bir diğer HDP Eski milletvekili Ufuk Uras da, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını söyledi.

Ufuk Uras

İDDİAYI GAZETECİ VEYSİ DÜNDAR DUYURMUŞTU

Gazeteci Veysi Dündar, TV 5'te katıldığı programda Babacan'ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri sıralamış, bu isimler arasında Altan Tan ve Ufuk Uras'ı da saymıştı.