Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama
AK Partili Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddia edilen eski HDP Milletvekilleri Altan Tan ve Ufuk Uras, konu hakkında açıklama yaptı. Eski HDP'li iki isim iddiaları yalanladı.
AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan ve çalışmalara hız veren Ali Babacan'ın yeni partide eski HDP'li iki ismi kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Altan Tan ve Ufuk Uras konu hakkında yaptıkları açıklamalarda iddiaları yalanladı.
ALTAN TAN İDDİALARI YALANLADI
HDP'nin eski milletvekillerinden Altan Tan'ın yeni parti kuracak olan Ali Babacan ile herhangi bir görüşme yapmadığı bildirildi.
HDP'de üç dönem milletvekilliği yapan Altan Tan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı olmuştu.
UFUK URAS: 10 YILI AŞKIN SÜREDİR BABACAN İLE GÖRÜŞMEDİM
Yeni Akit'in haberine göre bir diğer HDP Eski milletvekili Ufuk Uras da, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını söyledi.
İDDİAYI GAZETECİ VEYSİ DÜNDAR DUYURMUŞTU
Gazeteci Veysi Dündar, TV 5'te katıldığı programda Babacan'ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri sıralamış, bu isimler arasında Altan Tan ve Ufuk Uras'ı da saymıştı.