Babacan'ın Abdullah Gül itirafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik yorum
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Babacan'ın Abdullah Gül itirafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik yorum

Babacan'ın Abdullah Gül itirafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek cümlelik yorum
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atması, diğer yandan Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çabası hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'yi "Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi" yazısından sonra telefonla aradı.

Bu telefon konuşmasında Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atması, diğer yandan Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çabası hakkında da değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar" dedi.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız sona ermeden siyasi ikiyüzlülük ve ihanet konusu gündeme geldi. Osman Bölükbaşı, partisinden milletvekili seçilip, ilk fırsatta Demokrat Parti'ye geçen milletvekilleri için, "O kadar ihanet gördüm ki, gönlüm Karacaahmet Mezarlığı'na döndü" demişti.

Elinden tutup cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı kişilerin ihaneti karşısında Erdoğan'ın ne düşündüğünü merak ettim. Kişisel bir şey söylemedi. Şahsını değil, davayı ön plana çıkardı.

"Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar" dedi.

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Katıldığı bir televizyon programında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşananları anlatan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugünkü duruma baktığınızda muhalefet ortak aday çıkarırsa başarılı olabilecekti. Ama olmadı ve 5 yıl kaybetti memleket. Neden olmadı?

Diğer siyasi parti liderleri gelip teklif ettiler ortak adaylı konusunu Sayın Gül'e... İsimler belli. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak aday olsaydı, rahatlıkla seçimi kazanabilecek bir tablo vardı o dönemde.

(Teklif edildiği ortam da siz de var mıydınız?) Tabii ki vardım.

Şöyle bir şart vardı o gün. Gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur, bir iki partinin destek verip diğerlerinin vermemesi ortak aday değil zaten. Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu."

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