Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
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Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "FETÖ organizasyonu" suçlamasına sert karşılık verdi. Babacan "Bahçeli, Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyor, onu anlatsın. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler" dedi.

21.05.2020 00:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:32

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında yazarlar Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile ilgili FETÖ projesi suçlamalarına sert karşılık veren Babacan, "Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler." dedi.

"BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE DE ÇOK ÇALIŞTIM AZ KONUŞTUM"

"Siyasette laf üretmek en kolay iştir" diyen Babacan, "Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki!" tepkisini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin "FETÖ projesi" uygun olarak seçildiğini söylemişti.

Star TV'den Nazlı Çelik'e açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İyi' olacak, 'gelecek' olacak, 'deva' olacak. Ama Meclis'te özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır" demişti.

Ali Babacan'dan yeni partiler için 'FETÖ organizasyonu' diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?

Politika Manşet

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