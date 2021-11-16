Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU İŞİN İÇİNDEN SIYRILAMAZSINIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı'nın ortağı olsak da işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir" şeklindeki çıkışını eleştiren Babacan, "Ben buradan Sayın Bahçeli'ye de seslemek istiyorum. Sayın Bahçeli, o kadar kolay değil ya, bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. İşinize gelince iktidar ortağı olup da işler kötüye gitmeye başlayınca, 'ya zaten biz muhalefettik' diye bu işin içinden sıyrılamazsınız. Küçük müçük fark etmez, siz bu iktidarın ortağısınız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MANTIKSAL BÜTÜNLÜK YOK"

Babacan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Meclise gelen her türlü kanun teklifine destek veren, iktidarın getirdiği her teklife 'evet' diyen sizsiniz. Bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız olarak peşinen yine Erdoğan'ı ilan eden de sizsiniz. Siz bir siyasi partinin genel başkanısınız. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak, kendinizi değil de bir başka siyasi partinin Ak Parti'nin genel başkanını 'adayımızdır' diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp de 'Bizim işlevimiz de sorumluluğumuz muhalefettir' diyebiliyorsunuz. Ben anlamıyorum bunu. Hiçbir mantıksal bütünlük yok bunda.

"YAN YOLLARA KAÇMA HAZIRLIĞI VAR"

Ne var? Yan yollara kaçma hazırlığı var. İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım, iktidara ortak olmanın her türlü nemasının sahibi olalım, ama böyle krizmiş, şuymuş, buymuş, bunlardan bahsedilince, 'zaten biz muhalefettik' diyelim. Kaçamazsınız biz bunu sık sık hatırlatacağız, 'ortaksınız' diyeceğiz."

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