Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor
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Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor

11.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:19
Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor

Tokat'ta bir kamu kurumunda çalışan Yavuz Bayram, babaannesinin emaneti güvercinleri yemlemeden işe gitmiyor.

Tokat'ta bir kamu kurumunda çalışan Yavuz Bayram, babaannesinin emaneti güvercinleri yemlemeden işe gitmiyor.

Reşadiye ilçesinde Çermik Mahallesinde ikamet eden Nazile Bayram (70) 3 yıl önce kapısına gelen güvercinleri yem vererek beslemeye başladı. Bir süre sonra sürü halinde gelmeye başlayan kuşlar mahallenin sembolü haline geldi. Geçtiğimiz yıl yaşlı kadın İstanbul'a yerleşmesi sonucu kuşların bakımı torununa kaldı. Bir kamu kurumunda çalışan Yavuz Bayram (38) babaannesinin emanetlerine sahip çıktı. Her sabah kuşları yemledikten sonra işe giden Bayram, davranışı ile takdir topladı. Hayvanlara bakmayı sevdiğini dile getiren Bayram, "Güvercinler bizlerin can dostu oldu. Mahallemize alıştılar, bunlar olmadan olmuyor. İçerisinde hayvan sevgisi olan kim varsa yardım etmeye davet ediyorum. Sadece buradaki hayvanlara değil tüm sokak hayvanlarına insanların yem, su vermesini arzu ediyorum. Bu insanların merhametli olduğunu, sevgisinin bitmediğini gösteriyor. Çünkü bu hayvanlara bakmaz isek insanların sevgisi kalmaz. Sevgi merhametten gelir" diye konuştu. - TOKAT

Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor
Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor
Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor
Babaannesinin emanetlerine gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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