Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti

İngiltere'de Shirley Grenfell isimli kadın, 11 aylık torununu yıkadıktan sonra elbiselerini getirmek için odasına gittiği sırada, en sevdiği diziyi izlemeye başladı. Torununun küvette olduğunu hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğunu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti
22.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:16

İngiltere'nin Cornwell şehrinde yaşayan 52 yaşındaki 12 torun sahibi Shirley Grenfell, 11 aylık torununu içi su dolu küvette yıkadıktan sonra havlu ve çocuğun elbiselerini getirmek için odasına gitti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN ÇOCUK KURTARILAMADI

O sırada Shirley, televizyonda en sevdiği dizi olan Emmardale'yi izlemeye başladı. Torununun küvette olduğunu beş dakika sonra hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Büyükannenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtaramadı.

SAVCILIK, YAŞLI KADINI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAKLA SUÇLUYOR

Shirley, küvette su yüksekliğinin 15 santim kadar olduğunu ve torununu küvetteki taburenin üzerinde oturur vaziyette bıraktığını söyledi. Shirley, geri döndüğünde torununu suyun içinde boğulmuş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve uzun süre oksijensiz kaldığı için beyni büyük oranda hasar gören kız çocuğu ertesi gün hayatını kaybetti. Savcılığın ihmal sonucu çocuğun ölümüne sebep olmak suçladığı Shirley'in davası devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Kemal Ayvaz Demet Akalın
Spor Falcao Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:16:13. #1.14#
title