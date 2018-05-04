"Baba Parası Yiyorsun" Yorumu Ceylan Çapa'yı Kızdırdı: Nereden Biliyorsun

Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

KATILDIĞI ETKİNLİKTEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"MUTLU OLDUĞUNU SANIYOR"

Bir takipçisi Ceylan Çapa'nın paylaşımının altına "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" şeklinde bir yorum yaptı.

"BEĞENMİYORSAN TAKİP ETME"

Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte o paylaşım ve yapılan yorum;