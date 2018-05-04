"Baba Parası Yiyorsun" Yorumu Ceylan Çapa'yı Kızdırdı: Nereden Biliyorsun
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ceylan Çapa, bir takipçisinin "Baba parası yiyorsun" yorumuna "Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" sözleriyle tepki gösterdi.
Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
KATILDIĞI ETKİNLİKTEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
"MUTLU OLDUĞUNU SANIYOR"
Bir takipçisi Ceylan Çapa'nın paylaşımının altına "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" şeklinde bir yorum yaptı.
"BEĞENMİYORSAN TAKİP ETME"
Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" sözleriyle tepki gösterdi.
İşte o paylaşım ve yapılan yorum;
YORUMLAR (15)
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Sanki babamızın parası olsa biz yemicez. Ben yerdim baba parası olsun parası olmasada babam sağolsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BABAM OLSADA PARASINI YEMESEMDE OLURCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırARZU: babam olsanaYayından KaldırBABA: sg ol yavrumm.Yayından Kaldır
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Kadın yiyorsa babasının parasını yiyor Kime ne. .Cevap Yaz Yayından Kaldır