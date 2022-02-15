Baba oyuncuları kimlerdir? Baba dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Baba uyarlama mı?
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Show TV'nin yeni dizisi Baba bugün başlıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Baba oyuncuları kimlerdir? Baba dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Baba uyarlama mı? merak etti. Peki, Baba konusu nedir? Baba dizisi oyuncuları isimleri kimlerdir? Baba dizisi uyarlama mı? Baba dizisi hangi dönemi anlatıyor? İşte ayrıntılar...
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisi bugün 15 Şubat Salı günü Show TV'de başlıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte, Baba oyuncuları kimlerdir? Baba dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Baba uyarlama mı? merak edildi. Detaylar haberimizde...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı