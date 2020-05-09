Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

4 sene önce Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sibel Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Baba olmanın heyecanını yaşayan İmirzalıoğlu, eşinin hamilelik süreciyle ilgili ilk kez konuşarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak yaşayan ikiliden bebek müjdesi geldi. Önceki gün Emirgan'da görüntülen İmirzalıoğlu, bebekleri hakkında merak edilenleri anlattı.

"SİNEM'İN KEYFİ YERİNDE GAYET SAĞLIKLI"

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin. Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."

KIZLARINA İSİM DÜŞÜNMEYE BAŞLADILAR

Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi. Annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, sağlıklı bir doğum için özel hoca eşliğinde online hamile yogasına başladı.

Kaynak: Hürriyet