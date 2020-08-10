Baba oğul arasındaki miras kavgası kanlı bitti Bursa'nın Yıldırım ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden baba oğul arasında çıkan kavgada, oğul babasını bıçakla yaraladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden baba oğul arasında çıkan kavgada, oğul babasını bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, saat 1.00 sıralarında B221 sokakta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D.babası B.D.'yi bıçakla yaraladı. B.D. yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri E.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA