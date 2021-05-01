Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü
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Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü

Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü
Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle çıkan kavgada Mesut Akhan (57), akrabaları olan Mehmet Akhan (70) ve oğlu Bayram Akhan'a (45) tabancayla ateş açtı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle çıkan kavgada Mesut Akhan (57), akrabaları olan Mehmet Akhan (70) ve oğlu Bayram Akhan'a (45) tabancayla ateş açtı. Baba ve oğlunun yaralandığı olay sırasında kalp krizi geçiren Mesut Akhan hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerine Dinar'a bağlı Kızıllı köyünde yaşandı. Mehmet Akhan ve oğlu Bayram Akhan koyunlarını, uzaktan akrabaları olan eski muhtar Mesut Akhan'ın evinin önünden geçirirken, iddiaya göre köpek saldırısı nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Akhan tabancasıyla Mehmet Akhan ve Bayram Akhan'a ateş açtı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet ve Bayram Akhan kanlar içinde yere yığılırken,, Mesut Akhan ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dinar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mesut Akhan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralanan baba-oğul ise Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Dinarafyonkarahisar
Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü
Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü
Baba-oğul akrabalarını silahla yaralayan kişi, kalp krizi geçirip, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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