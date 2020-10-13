Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
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Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı

13.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:11

Tokat'ta, otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ağır yaralandı, oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı ilk incelemede aracın lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıktığını tespit etti.

Tokat-Turhal kara yolu üniversite kavşağında meydana gelen olayda, şehir merkezine doğru seyir halinde olan Dursun Örnek (25) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı Renault marka otomobil Bedrettin G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Ahmet Örnek (64) hurdaya dönen araçta sıkıştı.

GÜÇLÜKLE SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARTILDI

Traktör sürücüsün hafif yaralı olarak atlattığı kazada olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı.

OĞLU KENDİSİ KADAR ŞANSLI OLAMADI

Ağır yaralı baba ile oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaptığı ilk incelemede aracın lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıktığını tespit etti.

Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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