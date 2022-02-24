Baba dizisi perşembe akşamları Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, Baba dizisinde Şahika kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

BABA ŞAHİKA KİMDİR?

Şahika karakterini calandıran isim Zeynep Tuğçe Bayat'tır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitimine devam ettiği dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında görev aldı. Daha sonra ise oyunculuk yapmak için kamera karşısına geçti.

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun ulan Zeynep Tuğçe Bayat üniversite yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

202 - Kuruluş Osman (Targun Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

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