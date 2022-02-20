Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman? Baba dizisi konusu ne? Baba oyuncu kadrosunda kimler var?
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Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin çekim yapıldığı mekanlar merak ediliyor. Peki, Baba dizisi yeni bölüm ne zaman? Baba dizisi konusu ne? Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi uyarlama mı?
Baba dizisi oyuncuları kimler? sorusu merak ediliyor. Yeni başlayacak olan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Baba dizisi konusu ne? Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba dizisi yeni bölüm ne zaman? Baba oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi uyarlama mı? Baba dizisi başrolünde kimler var? İşte ayrıntılar...
Baba dizisi yeni bölümleriyle her hafta Salı günü 20.00'da Show TV ekranlarında.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı