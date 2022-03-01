Baba dizisi ne zaman, hangi gün? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta?
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Ekranların yeni dizisi Baba 15 Şubat'ta başladı. Dizinin başlamasıyla birlikte Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba dizisi hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Baba hangi günler yeni bölümü olacak merak ediliyor. Peki, Baba dizisi hangi gün?
Baba dizisi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtı merak ediliyor. Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Peki, Baba ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Baba hangi kanalda? Show TV Baba dizisi saat kaçta? İşte detaylar...
Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00'da Show TV'de ekranlara geliyor. Dizinin ilk bölümü 15 Şubat Salı yayınlanacak. Dizi Salı günleri ekranlara geliyor.
Baba, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır. Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini anlatan dizinin kalabalık kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı