Baba dizisi hangi kanalda? Yeni dizi Baba başlıyor... Baba dizisi hangi gün, hangi kanalda?

Baba dizisi hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok başarılı işin altına imza atan Ay Yapım'ın yeni projesi Baba dizisinin detayları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtımları yayınlanan Baba ne zaman başlıyor? Baba dizisi hangi kanalda, Baba hangi gün?

BABA DİZİSİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ HANGİ KANALDA?

SHOW TV ekranlarında 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.

BABA OYUNCULARI

Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.

Haberler.com - Gündem