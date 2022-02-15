Baba dizisi hangi kanalda? Yeni dizi Baba başlıyor... Baba dizisi hangi gün, hangi kanalda?
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Ekranlara ilk bölümüyle gelecek olan Baba dizisi hakkında Baba dizisi hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Baba dizisi ne zaman başlıyor sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Show TV ekranların yayınlanacak olan yapım, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu edinecek. Baba dizisi hangi gün, hangi kanalda?
Baba dizisi hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok başarılı işin altına imza atan Ay Yapım'ın yeni projesi Baba dizisinin detayları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtımları yayınlanan Baba ne zaman başlıyor? Baba dizisi hangi kanalda, Baba hangi gün?
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
SHOW TV ekranlarında 15 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımında geleneklerine ve değerlerine çok bağlı olan Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) ve ailesine dair ilk ipuçları yer alıyor.
Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.