Aziz Yıldırım'ın 'tokat' davası karara kaldı

03.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:35

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karar için ertelendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

"TARAFTARLARIMIZIN SALONA ALINMAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Salih Ozan Balaban, "Olay tarihinde Fenerbahçe kadın basketbol takımının şube sorumlusuydum. Maçtan bir gün önce yapılan güvenlik toplantısında takımımız yetkilisine karşı takımın yetkilisi tarafından salona taraftarlarımızın alınmayacağı, yöneticilerimizin de şeref tribününe alınmayacakları söylenmiş. Konunun tarafımıza iletilmesine üzerine Aziz Yıldırım ile birlikte gerekli görüşmeler ve yazışmaları yaptık. Bize verilen yanıtta belli sayıda taraftarın salona alınacağı, yöneticilerin de yine belirlenen sayıda şeref tribününe girebileceği söylendi. Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile telefonda görüştüm. Ancak bu konuda muallak konuştu. Net bir şey söylemedi" dedi.

Olay günü spor salonuna önceden gittiğini söyleyen Balaban, "Aziz Yıldırım'ı karşıladım. Maçın başlamasını bekledik. Bu esnada salonun dışından bağırış çağırış ve tezahürat sesleri gelmeye başladı. Aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe futbol maçı da vardı. Dışarı çıkıp baktığımda Beşiktaş taraftar grubu olan Anadolu Kartalları'nın beklediğini gördüm. 'Burada ne işiniz var' diye sorduğumda Yakın Doğu Üniversitesi takımı tarafından kendilerine bilet, yevmiye ve yiyecek verildiğini, takımı desteklemek üzere salona çağrıldıklarını söylediler" diye konuştu.

"AZİZ YILDIRIM'A YÖNELİK AĞIR HAKARETLERDE BULUNDULAR"

Bu sırada kulübün korumaları ile taraftarlar arasında itiş kakış yaşandığını, taraftar grubundan Aziz Yıldırım'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu anlatan Balaban, "Aziz Yıldırım ile şeref tribününe doğru gitmeye başladık. Ben geriden geliyordum. Mehmet Işık Eyigüngör'ün yanına kadar gittiğinde orada arbede yaşandığını gördüm. Aramızda mesafe olduğu ve araya başka şahıslar girdiği için birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim" diyerek o sırada Aziz Yıldırım'ın gözlüğünün yere düşüp kırıldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine söz alan Aziz Yıldırım'ın avukatı, yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Mehmet Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise, "Tanık olayın yaşandığı dönemde kulüp yöneticisidir. Aziz Yıldırım'ın da yakın arkadaşıdır. Bu nedenle beyanları yanlıdır. İtibar edilemez" diye konuştu.

Mahkeme ara kararında, Aziz Yıldırım'ın avukatına tanık beyanlarına karşı savunma sunmak için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı sırasında, Aziz Yıldırım'ın kendisine tokat attığını iddia eden Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle, Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA