Aziz Torun kimdir? Aziz Torun kaç yaşında, nereli? Aziz Torun biyografisi!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Torunlar Gıda A.Ş'nin de kurucu ortağı olan Torun, aynı zamanda kurucusu ve ortağı olduğu birçok şirkette üst düzey yöneticilik yaparak iş hayatına devam etmektedir. Peki, Aziz Torun kimdir? Aziz Torun kaç yaşında, nereli? Aziz Torun mesleği nedir? Aziz Torun hayatı ve biyografisi nedir?

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Torunlar Gıda A.Ş'nin de kurucu ortağı olan Torun, aynı zamanda kurucusu ve ortağı olduğu birçok şirkette üst düzey yöneticilik yaparak iş hayatına devam etmektedir. Peki, Aziz Torun kimdir? Aziz Torun kaç yaşında, nereli? Aziz Torun mesleği nedir? Aziz Torun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AZİZ TORUN KİMDİR?

1950 yılında Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde doğmuştur.

1975 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Torun, 1976 - 1982 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişliği yapmıştır.

1982 yılında iş müfettişliği görevinden ayrılan Aziz Torun özel sektörde iş hayatına devam etme kararı almıştır.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Torunlar Gıda A.Ş'nin de kurucu ortağı olan Torun, aynı zamanda kurucusu ve ortağı olduğu birçok şirkette üst düzey yöneticilik yaparak iş hayatına devam etmektedir.

Aziz Torun, kurucusu olduğu Torunlar GYO'nun aktif olarak faaliyet gösterdiği gayrimenkul ve perakende sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere sektör derneklerinde de görev almaktadır.

Torun, son olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 2013 yılının Ocak ayında gerçekleşen 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2013 – 2014 dönemi GYODER Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Derneği'nde (AMPD) uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği ve AVM'lerden Sorumlu Grup Başkanlığı görevlerini yürüten Aziz Torun aynı zamanda TÜSİAD ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Danışma Kurulu üyesidir.

Aziz Torun evli ve 2 çocuk sahibidir.