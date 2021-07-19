Aziz Şehitlerimizin Ailelerine ve Kahraman Gazimize Kurban Bayramı Ziyareti

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı münasebetiyle aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazimizi ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı münasebetiyle aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazimizi ziyaret etti.

İlk olarak 05. 07. 1995 tarihinde İstanbul ilinde paraşütün açılmaması sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hakan Gök'ün ailesini ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, aziz şehidimizin annesi Ayşe Çimentepe ile bir süre sohbet ederek Kurban Bayramını kutladı.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, 27. 11. 1998 tarihinde Irak bölgesinde helikopter kazası sonucunda şehit düşen Er Mesut Batı'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, aziz şehidimiz Mesut Batı'nın babası Nureddin Batı ile bir süre görüşüp sohbet ederek Kurban Bayramını kutladı.

Kurban Bayramı vesilesiyle Vali İlhami AKTAŞ, 22. 07. 1979 tarihinde Diyarbakır ilinde trafik kazası sonucu şehit düşen Polis Memuru Metin Akpınar'ın ailesini ziyaret etti.

Aziz şehidimizin eşi Ayşe Akpınar ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad edip şehidimizin eşi Ayşe Akpınar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Şehadete yürüyen aziz şehitlerimizin geride bıraktıklarına sahip çıkmanın kendileri için borç olduğunu ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, "Vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Aziz Şehitlerimizin aile ziyaretlerinin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Bayramı sebebiyle 30. 05. 1999 tarihinde Tunceli ili Pülümür ilçesi kırsalında operasyon dönüşü terör unsurlarınca döşenen el yapımı bombanın patlaması sonucu gazi olan Er Yusuf Karakut'u ziyaret etti.

Malül Gazi Er Yusuf Karakurt ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, kahraman gazimizin Kurban Bayramını tebrik ederek "Gazilerimiz kahraman Türk ordusunun kutsal değerleridir. Kahraman Gazimize ve ailesine sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum" dedi.

Malül Gazi Er Yusuf Karakurt, ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür etti.

Vali İlhami AKTAŞ'ın şehitlerimizin aile ziyaretlerine ve gazi ziyaretlerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer eşlik etti.

Kaynak: Habermetre