Aziz Nesin Kabare'ye Menderes'te yoğun ilgi
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Aziz Nesin Kabare'ye Menderes'te yoğun ilgi

Aziz Nesin Kabare'ye Menderes'te yoğun ilgi
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat günleri kapsamında Aziz Nesin Kabare tiyatro oyunu Mendereslilerle buluştu.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen kültür sanat günleri renkli görüntülerle başladı. Etkinlikler kapsamında ilk tiyatro oyunu Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman'ın sahnelediği Aziz Nesin Kabare oldu. Menderes Belediye Amfi Tiyatro'da sahnelenen ve günümüz gerçeklerinin Aziz Nesin'in bakış açısıyla hicvedildiği oyuna Menderesliler yoğun ilgi gösterdi.

Sanatın ve sanatçının yanındayız

Menderes'te tiyatronun yeniden hayat bulduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Kültür Sanat Günleri etkinliklerimizin başlangıcını Aziz Nesin Kabare adlı oyun ile gerçekleştirdik. Değerli sanatçımız Levent Üzümcü ve ekip arkadaşlarına sahne performansları için teşekkür ederim. Menderes'imizi kültür ve sanatın hakim kıldığı bir ilçe yapmak için çalışmalarımızı gerçekleştirirken halkın sanata ulaşmasını sağlayan elçiler olarak gördüğümüz değerli sanatçılarımızı da desteklemeye devam edeceğiz "dedi.

Kaynak: Bültenler

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