Aziz İhsan Aktaş kimdir? Aziz İhsan Aktaş olayı nedir?

Başsavcılığın açıklamasına göre, hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "örgüte yardım etmek", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "resmî ve özel belgede sahtecilik", "rüşvet alma, verme ve aracılık etme", "kamu kurumlarını dolandırmak", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak", "haksız mal edinme" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlamaları yer aldı. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunularak kamu davası açıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Aziz İhsan Aktaş'ın doğum yılıyla ilgili kesin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak, uzun yıllardır Türkiye'nin farklı bölgelerinde iş dünyasında aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği biliniyor.

İŞ FAALİYETLERİ VE ŞİRKETLERİ

Aktaş, özellikle akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlar yaptı. Yönetiminde bulunduğu şirketler arasında öne çıkan iki isim dikkat çekiyor:

• Bilginay: 2007 yılında Antalya'da kurulan şirket, 2015'te merkezini Ankara'ya taşıdı. Kurum ve kuruluşlara bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik hizmetleri sunarak büyümesini sürdürdü.

• İçkale: 2015'te Diyarbakır'da faaliyete başlayan bu firma, kısa sürede İstanbul ve Ankara'da da etkisini artırarak hizmet ağını genişletti.

FAALİYET ALANLARI

• Araç Kiralama

• Personel Temini

• Lojistik

• İnşaat ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Bu sektörlerde yürüttüğü çalışmalarla iş dünyasında öne çıkan Aziz İhsan Aktaş, özellikle kamu ihaleleri ve büyük ölçekli projeler sayesinde adını geniş bir çevrede duyurmuştur.