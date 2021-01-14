Azil maddesi ne demek? Trump'ın azil kararı ne anlama geliyor?
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Azil maddesi ne demek? Trump'ın azil kararı ne anlama geliyor?

14.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:02
Azil maddesi ne demek? Trump'ın azil kararı ne anlama geliyor?

Azil maddesi ne demek? Trump'ın azil kararı sonrası merak edilmeye başlandı. Azil oylaması nedir aranan başlıklar arasında. Azil süreci hakkında detaylar içeriğimizde derledik.

Azil maddesi ne demek? Trump'ın azil kararı ile birlikte aranmaya başlandı. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki teklif kabul edildi ve Trump, ikinci kez azledilen ilk Amerikan Başkanı oldu.

AZİL MADDESİ NE DEMEK?

Azil, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

TRUMP'IN AZİL SÜRECİ

Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerek.

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcıydı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, diğer beş Cumhuriyetçi üyeyle birlikte azil sürecine destek vereceğini söyledi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 01:02:22. #1.15#
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