Azez'de mühimmat deposunda patlama: 4 ölü, 11 yaralı Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez'e bağlı Shamarekh köyünde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez'e bağlı Shamarekh köyünde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 4 sivil hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesine bağlı olan Shamarekh köyünde SMO'ya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamadan çevredeki sivillerin kampları da etkilendi. 4 sivilin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı patlamada, Al-Armouta Kampı'nda kalan bir çocuk ve annesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meydana gelen patlamanın ardından SMO askerleri ile sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerel kaynaklar, patlamanın bir hava saldırısı sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanıkları siviller, patlama öncesinde uçak sesleri duyduklarını aktardı.

(Mahmud Al Halbi/İHA)

Kaynak: İHA