Azez'de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Suriye'nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı.
19.07.2020 20:56 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:59
Suriye'nin Azez kentinde bomba yükle araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA