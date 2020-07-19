Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
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Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kentinde bulunan Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.

Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
19.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:13

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

PATLAMA SINIR KAPISI YAKININDA MEYDANA GELDİ

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı

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Kaynak: İHA

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