Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
Son dakika: Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kentinde bulunan Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı.
19.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:13
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
PATLAMA SINIR KAPISI YAKININDA MEYDANA GELDİ
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.
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Kaynak: İHA