Azeri uyruklu şahıs, Sazlıdere Barajı'nda boğuldu

Sazlıdere Barajı'nda kayıkta gezintiye çıkan kişi, yüzmek için atladığı suda boğularak hayatını kaybetti.

Sazlıdere Barajı'nda kayıkta gezintiye çıkan kişi, yüzmek için atladığı suda boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılan şahsın tatil için İstanbul'a gelen Azerbaycan uyruklu bir kişi olduğu öğrenildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Sazlıdere Barajı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için İstanbul'a gelen ve arkadaşlarıyla kayıkta gezintiye çıkan 25 yaşındaki Azeri uyruklu Elmaddin Memedov, yüzmek isteyerek baraja atladı. Barajda bir süre yüzen kişi bir anda boğulmaya başladı. Memedov, suyun kendini çekmesiyle daha sonra gözden kayboldu. Kayıkta bulunan diğer kişiler de rüzgarın etkisiyle karşı tarafa sürüklenip durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Barajda kaybolan Elmaddin Memedov için ekipler suda arama başlattı. Sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından Memedov'a ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Elmaddin Memedov'un olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi. Kayıkta bulunan 2 kişi polis tarafından karakola götürüldü. Hayatını kaybeden adamın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

"Bir anda oldu her şey"

Olayın görgü tanıklarından Ekrem Özpınar, "Balık tutuyordum tahta bir tekne vardı içlerinden bir tanesi atlayacağını söyledi. Arkadaşı yüzme biliyor musun dedi evet deyince atladı. Biraz yüzdü imdat demesiyle dibe battı gitti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı