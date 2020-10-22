Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu
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Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu

22.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:40

Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.

AZERİ SPİKER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu

15 YILDIR BU ANI BEKLİYORDU

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım" dedi.

Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu

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Haber Yorumları (1)
SADIK: Sizleri çok seviyoruz. İnşallah işgaldeki bütün toprakları fethedeceğiz.
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