Azeri Kızı Günel Çanta ve Ayakkabı İçin Servet Harcıyor
Şarkıcı Günel Zeynalova, alışveriş bağımlısı olduğunu söyleyerek, "Evdeki ayakkabı ve çantalarla en az dört daire alırdım" dedi.
Nişantaşı'nda ayaküstü muhabirlerle sohbet eden şarkıcı Günel, inci detaylı ayakkabısıyla dikkat çekti. Çanta ve ayakkabılara zaafı olduğunu söyleyen şarkıcı, bütün kazancını alışveriş için harcıyor.
"EVDEKİ ÇANTA VE AYAKKABILARLA EN AZ DÖRT EV ALIRDIM"
Kazandığı tüm servetini ayakkabı ve çanta alarak harcadığını söyleyen şarkıcı, "Evde en az üç yüz çift ayakkabım ve onlarca çantam var. O parayla burada en az dört daire alırdım" dedi.
Ünlü şarkıcı Günel, Cem Ozan Torumla ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.
İBRAHİM TATLISES KEŞFETTİ
Günel, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Ünlü sanatçı Günel'in nişanına İzmir'de olduğu için katılamamıştı.
YORUMLAR (31)
-
KENDİ PARASI İSTEDİĞİ GİBİ HARCAR İSTERSE EV ALIR İSTERSE AYAKKABI ALIR EĞER İSTERSEDE ZEVK İÇİN YAKAR KİMSE KARIŞAMAZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ibrahim tatlıses olmasaydı görcekdik halini senin memleketinde o kadar ac sefil hayatı süren insanlar varken sen ayakkabı çanta servet diye bahs ediyosan dyecek tek kelime bulamıyorum nerden geldiyini unutmuşun yazıklar olsun sana...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
polis öğretmen hemşire ve din adami. . . emeklilik kat sayısı 3600 laaaaa diger kamu calışani üveymi adaletin varmı varsa nasıl işliyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÜZERİNE BİR DE PARA VERSE GİYİNMEM O AYAKKABIYI ............Cevap Yaz 12 Yayından KaldırANDSMERO: nefes nefes daha çok nefes al beynıne oksijen gitsinYayından Kaldır