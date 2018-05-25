Azeri Kızı Günel Çanta ve Ayakkabı İçin Servet Harcıyor

Nişantaşı'nda ayaküstü muhabirlerle sohbet eden şarkıcı Günel, inci detaylı ayakkabısıyla dikkat çekti. Çanta ve ayakkabılara zaafı olduğunu söyleyen şarkıcı, bütün kazancını alışveriş için harcıyor.

"EVDEKİ ÇANTA VE AYAKKABILARLA EN AZ DÖRT EV ALIRDIM"

Kazandığı tüm servetini ayakkabı ve çanta alarak harcadığını söyleyen şarkıcı, "Evde en az üç yüz çift ayakkabım ve onlarca çantam var. O parayla burada en az dört daire alırdım" dedi.

Ünlü şarkıcı Günel, Cem Ozan Torumla ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

İBRAHİM TATLISES KEŞFETTİ

Günel, 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Ünlü sanatçı Günel'in nişanına İzmir'de olduğu için katılamamıştı.