Azerbaycanlı Şehit Çocukları TBMM'de

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, "Türkiye ve Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor" projesi kapsamında Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

TBMM Tören Ara Salonu'nda gerçekleşen yemekte konuşan Gündoğdu, dünyada uluslar arası güçlerin sömürmeyi esas aldığı, sömürürken de vekalet verdiği güçler ile devletler ve terör örgütleri bulunduğunu söyledi.

"Azerbaycan'da bu vekalet Ermenistan'a verilerek kardeşlerimize Hocalı'da katliam yapıldı, Türkiye'de 15 Temmuz gecesi Meclis bombalandı, vekalet FETÖ'ye verildi." diyen Gündoğdu, Afrin'de ise vekaleti PKK'nın üstlendiğini vurguladı. Gündoğdu, "Millet olarak bizi zorlamaya, sıkıştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

AK Parti'li Gündoğdu, "Vekaleti veren güçleri tanıyoruz; emperyalistleri, siyonistleri çok iyi tanıyoruz ama artık millet olarak çok daha güçlüyüz. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara baktığımızda, Kurtuluş ve Çanakkale savaşları gibi çok tehlikeli badireler atlattık. O zaman orada da uluslararası güçler karşımızdaydı. Şimdi İHA'sını, SİHA'sını topunu, tankını kendisi yapan bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da şehitlik mertebesinin Türk kültüründe çok önemli olduğunu, Müslümanlığın şehitliğe çok önem verdiğini belirterek, "Cenabıhak, Bakara Suresi'nde şehitlerin diri olduğunu buyurmaktadır. Onlar ve ruhları bizi hissediyor. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz." dedi.

Yemeğe, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Genel Başkanı Şükrü Özek ile Azerbaycan Kadınları Kültür Derneği temsilcileri de katıldı.